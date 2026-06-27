Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਬਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਗਮ; ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨਮਾਨਿਤ

Bright Minds Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ''ਬਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:27 PM IST
ਬਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਗਮ; ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨਮਾਨਿਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਵਿਅਕਤੀ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
amritsar news26 min ago
2
Akali Dal Waris Punjab De32 min ago
3
Bathinda Restaurant News42 min ago
4
BJP Leader Clinic Attack1 hr ago
5
vijay Sampla1 hr ago