ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

CBSE 10th Result 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ," ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, CBSE ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋ ਚੈਕ
ਕਦਮ 1- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਕਦਮ 2- “CBSE 10ਵੀਂ ਨਤੀਜਾ 2026” ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 3- ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਕਦਮ 4- ਨਤੀਜਾ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਕਦਮ 5- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ?
DigiLocker ਨਾਲ CBSE ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ
ਕਦਮ 1 - ਪਹਿਲਾਂ digilocker.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ DigiLocker ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਕਦਮ 2 - ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3 - 'ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਦਮ 4 - ਉੱਥੇ CBSE ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 5 - 'ਕਲਾਸ 10 ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ 2026' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 6 - ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 7 - ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। CBSE ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ