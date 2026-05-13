ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ; ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

CBSE Class 12 Result 2026 News: ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, cbse.gov.in, ਅਤੇ DigiLocker 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85.20% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,113 ਹੈ, ਭਾਵ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 94,028 ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟ ਕੇ 85.20% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ -3.19% ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33% ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।