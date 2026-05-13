Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3215626
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshEducation

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ; ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

CBSE Class 12 Result 2026 News: ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 13, 2026, 02:23 PM IST

Trending Photos

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ; ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

CBSE Class 12 Result 2026 News: ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, cbse.gov.in, ਅਤੇ DigiLocker 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85.20% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ।

ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,113 ਹੈ, ਭਾਵ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 94,028 ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟ ਕੇ 85.20% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ -3.19% ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33% ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

TAGS

CBSE Class 12 Result 2026CBSE 12th results declaredCBSE Board Results

Trending news

NEET Paper Leak Case
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ; NTA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Governor Kavinder Gupta
हिमाचल में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान का शुभारंभ
moga news
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਇਹ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
Punjab IAS Transfers
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
31 मई तक बनेगी हिमाचल की पहली पोषण नीति, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए निर्देश
PSEB 12th Result 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ; ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
Dileep Raj Death
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Khanna Dog Attack
ਆਦਮਖੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
bomb threat
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ