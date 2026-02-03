केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित होगी

Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:55 PM IST

Guru Tegh Bahadur Peeth: केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द ही गुरु तेग बहादुर पीठ की स्थापना की जाएगी. इस संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हाल ही में निर्णय लिया है. यह जानकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने दी. वे मंगलवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे.

यह संगोष्ठी गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में “गुरु तेग बहादुर : जीवन, वाणी और शहादत” विषय पर आयोजित की गई है. कुलपति प्रो. बंसल ने बताया कि गुरु तेग बहादुर पीठ की स्थापना को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है और वहां से स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का साहित्य, उनके विचार और बलिदान युवाओं तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है. वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मूल्य आधारित शिक्षा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और दर्शन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर कार्य किया जाएगा. इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि उनकी वाणी और विचार युवा पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें.

इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के विभिन्न राज्यों—पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर—के साथ-साथ कनाडा, जापान और अमेरिका जैसे देशों से भी विद्वान और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं. कुल 54 शिक्षाविद एवं शोधार्थी ऑनलाइन माध्यम से और 20 शिक्षाविद ऑफलाइन माध्यम से अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं.

गुरु तेग बहादुर ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे : डॉ. हरमोहिंद्र सिंह बेदी

संगोष्ठी में शामिल होते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. हरमोहिंद्र सिंह बेदी ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से भारतीय दर्शन और चिंतन को अभिव्यक्त किया.

डॉ. बेदी ने कहा कि यदि युवा पीढ़ी गुरु तेग बहादुर जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाए, तो वे बेहतर नागरिक बन सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का गुरुओं से विशेष संबंध रहा है और पांवटा साहिब इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी की ऐतिहासिक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं.

