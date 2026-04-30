Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3198604
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshEducation

CISCE ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

CISCE ICSE ISC result 2026: ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (CISCE) ICSE 10ਵੀਂ ਅਤੇ ISC 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:03 AM IST

Trending Photos

CISCE ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

CISCE ICSE ISC result 2026: ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (CISCE) ICSE 10ਵੀਂ ਅਤੇ ISC 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ CISCE ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, cisce.org ਅਤੇ results.cisce.org 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ICSE 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ISC 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ UAE ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ICSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ 80:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ICSE 10ਵੀਂ, ISC 12ਵੀਂ ਨਤੀਜਾ 2026: ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
1. ਪਹਿਲਾਂ, CISCE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, cisce.org ਜਾਂ results.cisce.org ਖੋਲ੍ਹੋ।
2. ਫਿਰ 'ICSE ਨਤੀਜੇ 2026' ਜਾਂ 'ISC ਨਤੀਜੇ 2026' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੁਣੋ।
4. ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ID, ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ।
5. ਫਿਰ 'ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਓ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
7. ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।

TAGS

CISCE ICSE ISC result 2026ICSE Class 10 result 2026ISC Class 12 result 2026

CISCE ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
