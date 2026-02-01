Advertisement
15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ Content Creator Labs ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Budget 2026 Content Creator Labs: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:50 PM IST

Budget 2026 Content Creator Labs: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (ABGC) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨ, ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਛਾਲ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, IICT ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ AIIMS ਤੇ 3 ਨਵੇਂ NIPER ਬਣਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ TDS ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

