ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ, INC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Fatehgarh Sahib Protest News: 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:22 PM IST

Fatehgarh Sahib Protest News: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ University ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Indian Nursing Council (INC) ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ''ਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਵਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ INC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “INC ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ PNC (ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਦਿਵਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 111 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ INC ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫੀਸ, ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ INC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਲਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ INC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਉੱਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡੀਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ INC ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਡੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

