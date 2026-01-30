हिमाचल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला! 31 जनवरी तक फीस जमा नहीं की तो कट जाएगा रोल नंबर

Himachal Board: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS के छात्रों को बड़ी राहत दी है. तकनीकी कारणों से अटकी परीक्षा फीस अब 31 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकेगी, अन्यथा प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे.
HPBOSE: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के उन सैकड़ों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है, जिनकी परीक्षा फीस तकनीकी कारणों से जमा नहीं हो पाई थी. बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों को एक अंतिम मौका देते हुए 31 जनवरी 2026 तक फीस जमा करने की अनुमति दी है.
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 सत्र की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी को पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद कई छात्रों की परीक्षा फीस बोर्ड के खाते में जमा नहीं हो पाई, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया था.
228 छात्रों की फीस अटकी
बोर्ड की समीक्षा में सामने आया कि कुल 228 परीक्षार्थियों ने आवेदन तो सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इनमें कक्षा 8वीं के 17, 10वीं के 97 और 12वीं के 114 छात्र शामिल हैं. कुछ मामलों में फीस जमा ही नहीं की गई, जबकि कई छात्रों के खातों में तकनीकी कारणों से भुगतान की राशि वापस लौट गई.
अध्ययन केंद्रों को सख्त निर्देश
छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने संबंधित एसओएस अध्ययन केंद्रों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. केंद्रों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने छात्रों की लंबित परीक्षा फीस 31 जनवरी 2026 तक बोर्ड मुख्यालय के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें.
तय समयसीमा के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश पत्र
बोर्ड ने साफ किया है कि जो छात्र निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं करेंगे, उन्हें परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र (रोल नंबर/एडमिट कार्ड) जारी नहीं किए जाएंगे. डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद किसी भी प्रकार की समय-सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
बोर्ड ने छात्रों और अध्ययन केंद्रों से अपील की है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी परीक्षार्थी का शैक्षणिक वर्ष खराब न हो.