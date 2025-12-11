Himachal Pradesh Nurse Jobs 2025: हिमाचल प्रदेश में नर्स पदों पर बंपर भर्ती, जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स

Himachal Pradesh Nurse Jobs 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सहायक स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यदि आपने नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है. हिमाचल चयन आयोग ने कुल 312 पद घोषित किए हैं, जो केवल हिमाचल की स्थायी महिला उम्मीदवारों के लिए हैं. ये पद सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एंगेजमेंट बेसिस पर भरे जाएंगे.

पदों और पात्रता की जानकारी

कुल पद: 312 सहायक स्टाफ नर्स

पात्रता: B.Sc Nursing या GNM डिप्लोमा

अन्य शर्तें: हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला होना जरूरी है और उम्मीदवार का HP Nurses Registration Council में पंजीकरण अनिवार्य है.

आयु सीमा: 21 से 32 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट)

वेतन: ₹25,000 प्रति माह

नियुक्ति अवधि: 5 साल

चयन प्रक्रिया

चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी. परीक्षा में नर्सिंग विषय, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग से जुड़े प्रश्न होंगे. कुल 120 प्रश्न होंगे और समय 1.5 घंटे का निर्धारित है.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 12 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 16 जनवरी 2026

आवेदन शुल्क: ₹800

आवेदन पोर्टल: hprca.hp.gov.in

(OTR पंजीकरण के बाद आवेदन)

आवश्यक दस्तावेज: शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की स्पष्ट प्रतियां

आवेदन और तैयारी के टिप्स

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी दस्तावेज तैयार रखना और सही जानकारी भरना जरूरी है. समय से पहले आवेदन पूरा करना चाहिए. परीक्षा की तैयारी नर्सिंग विषय और सामान्य अध्ययन पर केंद्रित करनी चाहिए, ताकि चयन की संभावना बढ़ सके.

यह भर्ती नर्सिंग करियर की शुरुआत के लिए बेहतरीन अवसर है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायी करियर बनाने में मदद करेगी.