HPBOSE Result 2026 का इंतजार खत्म! 10वीं-12वीं का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

HPBOSE Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह या 10 मई से पहले जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

जानकारी के मुताबिक इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब 1.84 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा प्रक्रिया मार्च से अप्रैल 2026 के बीच पूरी हुई थी और अब कॉपियों के मूल्यांकन का काम अंतिम चरण में है. रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं का रिजल्ट पहले जारी किया जा सकता है, जिसके कुछ दिन बाद 10वीं का परिणाम घोषित होगा.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट Himachal Pradesh Board of School Education पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.

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रिजल्ट चेक करने का तरीका:

-HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

-10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

-रोल नंबर दर्ज करें

-सबमिट बटन दबाएं

-स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

-मार्कशीट डाउनलोड कर प्रिंट सुरक्षित रखें

पिछले साल कब आया था रिजल्ट?

पिछले साल 2025 में 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को और 10वीं का रिजल्ट 7 मई को जारी किया गया था. ऐसे में इस बार भी छात्रों को मई के शुरुआती दिनों में परिणाम मिलने की संभावना है.

बोर्ड की ओर से रिजल्ट की आधिकारिक तारीख जल्द जारी की जा सकती है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट चेक करें.