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HPBOSE 12th Result जारी: 92.02% छात्र पास, रिजल्ट का सीधा लिंक यहां देखें

HPBOSE 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. इस बार 92.02% छात्र पास हुए हैं. जानें टॉपर्स लिस्ट, पास प्रतिशत और hpbose.org पर रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 04, 2026, 01:17 PM IST

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HPBOSE 12th Result जारी: 92.02% छात्र पास, रिजल्ट का सीधा लिंक यहां देखें

HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया और बोर्ड ने आज सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी कर दिया. छात्र अब अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर रोल नंबर डालकर देख सकते हैं. इस साल आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 92.02 फीसदी दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है.

इस बार छात्रों का शानदार प्रदर्शन
इस साल बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. परीक्षा परिणाम में सफलता दर 90 फीसदी से ऊपर पहुंचना हिमाचल के शिक्षा स्तर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस बार रिजल्ट में कई छात्रों ने 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिससे मेरिट लिस्ट में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.

टॉपर्स ने बढ़ाया प्रदेश का मान
इस बार साइंस स्ट्रीम में सायला कश्यप ने 99 फीसदी अंक हासिल कर टॉप किया है. वहीं अन्य कई छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन कर मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है. बोर्ड की मेरिट सूची में विभिन्न जिलों के छात्रों का दबदबा देखने को मिला है.

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ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक
छात्र अपना परिणाम देखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
-HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं
-होमपेज पर ‘Results’ सेक्शन में जाएं
-‘Class 12 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें
-अपना रोल नंबर दर्ज करें
-सबमिट बटन दबाएं
-रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
-मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक, छात्रों को हो रही परेशानी
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी संख्या में छात्र लॉगिन करने लगे, जिसके चलते कई बार वेबसाइट स्लो या डाउन होने की शिकायतें सामने आईं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें. रिजल्ट DigiLocker पर भी उपलब्ध कराया गया है.

मार्कशीट में ये जरूर जांचें
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस ध्यान से जांच लें. अगर किसी प्रकार की त्रुटि मिले तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें.

आगे क्या?
रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्र कॉलेज एडमिशन और आगे की पढ़ाई की तैयारी में जुट जाएंगे. जिन छात्रों के अंक उम्मीद से कम आए हैं, उनके लिए बोर्ड जल्द ही री-इवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है.

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