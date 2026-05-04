HPBOSE 12th Result 2026; हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाज़ी

HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें इस वर्ष छात्रों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. कुल 81,109 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 74,637 छात्र सफल रहे. इस बार कुल पास प्रतिशत 92.02% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है.

आंकड़ों के अनुसार, लगभग 90.20% छात्रों का परिणाम संतोषजनक रहा, जबकि 3,071 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट मिला और करीब 7,000 छात्र असफल रहे. इस वर्ष टॉप स्थानों पर लड़कियों का दबदबा देखने को मिला—तीन छात्राओं ने पहला और तीन ने दूसरा स्थान हासिल किया.

कॉमर्स स्ट्रीम में ऊना जिले के गगरेट स्थित डीआर पब्लिक स्कूल की यशस्वनी चौहान और कृषिका ने 491-491 अंक लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं कांगड़ा जिले के एवीएम पब्लिक स्कूल, पाहड़ा के आयान ने भी 491 अंक लेकर टॉप स्थान हासिल किया.

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बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

12वीं कक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है. इससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को असफल माना जाएगा.

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समय पर परिणाम जारी होने से उन विद्यार्थियों को खास फायदा होगा जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं. इस सत्र की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि पिछले वर्ष परिणाम 17 मई 2025 को घोषित किया गया था.

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