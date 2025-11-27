HPBOSE Exam Date Sheet 2026: कब होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं? यहां जानें पूरी जानकारी

HPBOSE Exam Date Sheet 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के छात्र अब अपना पूरा टाइम-टेबल देख सकते हैं और तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं. नीचे इस पूरी खबर को सरल तरीके से विस्तार में समझा रहे हैं.

सबसे पहले जानें—क्या जारी हुआ है?

HPBOSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए:

-10वीं कक्षा की वार्षिक थ्योरी परीक्षा की डेटशीट

-12वीं कक्षा की वार्षिक थ्योरी परीक्षा की डेटशीट

-प्रैक्टिकल परीक्षा कार्यक्रम

तीनों को आधिकारिक तौर पर जारी किया है.

10वीं की परीक्षा कब होगी?

शुरू: 3 मार्च 2026

खत्म: 28 मार्च 2026

कुल मिलाकर लगभग एक महीने तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी. यह समय छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त माना जा रहा है.

12वीं की परीक्षा कब होगी?

शुरू: 3 मार्च 2026

खत्म: 1 अप्रैल 2026

12वीं की परीक्षा की अवधि लगभग 30 दिनों की है. यह विज्ञान, कला और वाणिज्य — तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए लागू है.

प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होंगी?

HPBOSE ने थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट भी जारी की है. ये परीक्षाएं आमतौर पर थ्योरी से पहले या बाद में स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती हैं.

छात्रों को अपने-अपने स्कूलों के नोटिस बोर्ड और शिक्षकों से प्रैक्टिकल तिथियों की पुष्टि करनी चाहिए.

डेटशीट डाउनलोड कैसे करें? (Step-by-Step Explained)

-HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ — hpbose.org

-होमपेज पर “Date Sheet” या “Examinations” सेक्शन पर क्लिक करें

-Class 10th/12th Date Sheet 2026 PDF लिंक चुनें

-PDF खुलने पर इसे मोबाइल/लैपटॉप में डाउनलोड कर लें

डेटशीट का महत्व क्या है?

डेटशीट जारी होने से:

-छात्र अपनी दिन-वार अध्ययन योजना बना सकते हैं

-कम समय बचे विषयों को प्राथमिकता दे सकते हैं

-परीक्षा तनाव कम होता है

-अंतिम तैयारी को सही दिशा मिलती है

अब छात्रों को क्या करना चाहिए? (Expert Tips)

-डेटशीट को कमरा/स्टडी टेबल पर चिपका लें

-प्रतिदिन की पढ़ाई को विषयवार बाँटकर टाइम-टेबल बनाएं

-पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें

-कठिन विषयों पर अधिक समय दें

-स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि परीक्षा के दिनों में ऊर्जा बनी रहे

निष्कर्ष

HPBOSE ने समय रहते 2026 के बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। अब छात्रों के पास अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है.

जो छात्र 10वीं या 12वीं की परीक्षा देंगे, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट से अपनी डेटशीट डाउनलोड कर लें और तैयारी शुरू कर दें.