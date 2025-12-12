हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 की डेटशीट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

HPBOSE: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले क्षेत्रों के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कक्षा नौवीं और जमा एक की वार्षिक एवं कंपार्टमेंट परीक्षाओं का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है.

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि

-3वीं और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित होंगी.

-8वीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 20 मार्च तक चलेंगी.

इन तीनों कक्षाओं के लिए परीक्षा समय सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक तय किया गया है. सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश और जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके.

इसी तरह, कक्षा 9वीं और जमा एक की वार्षिक व कंपार्टमेंट परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ली जाएंगी.

कक्षा 9 की परीक्षाएं: 5 से 18 मार्च 2025

कक्षा 11 की परीक्षाएं: 5 से 28 मार्च 2025

इन कक्षाओं की परीक्षा का समय दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को सलाह दी है कि वे विषयवार विस्तृत डेटशीट और अन्य दिशानिर्देश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अनुशासन, समयपालन और नियमों का पालन करने को भी महत्वपूर्ण बताया है, ताकि परीक्षाएं सुचारू व निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सकें.