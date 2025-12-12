Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3038259
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshEducation

हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 की डेटशीट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

HPBOSE Datesheet: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 में होने वाली 3वीं, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक व कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. 9 से 28 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे और 12:45 से शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है. पूरी डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 की डेटशीट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

HPBOSE: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले क्षेत्रों के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कक्षा नौवीं और जमा एक की वार्षिक एवं कंपार्टमेंट परीक्षाओं का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है.

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि
-3वीं और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित होंगी.
-8वीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 20 मार्च तक चलेंगी.

इन तीनों कक्षाओं के लिए परीक्षा समय सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक तय किया गया है. सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश और जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह, कक्षा 9वीं और जमा एक की वार्षिक व कंपार्टमेंट परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ली जाएंगी.

कक्षा 9 की परीक्षाएं: 5 से 18 मार्च 2025
कक्षा 11 की परीक्षाएं: 5 से 28 मार्च 2025

इन कक्षाओं की परीक्षा का समय दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को सलाह दी है कि वे विषयवार विस्तृत डेटशीट और अन्य दिशानिर्देश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अनुशासन, समयपालन और नियमों का पालन करने को भी महत्वपूर्ण बताया है, ताकि परीक्षाएं सुचारू व निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सकें.

TAGS

HPBOSE Datesheet 2026HPBOSEhimachal board exam

Trending news

MP Amritpal
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ....
Himachal Weather
Himachal Weather: हिमाचल में बढ़ी सूखी ठंड, दो जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी
Solan News
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
earthquake
Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
Punjab Governer
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ.....
Sidhu Moosewala
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ
fazilka political clash
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਣਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ
abohar shooting
ਅਬੋਹਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ! ਗੱਗੀ ਲਹੌਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
firozpur gangster
ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ