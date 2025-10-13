Advertisement
Education

HPBOSE ने जारी की शीतकालीन परीक्षा डेट शीट, कक्षाएं 3, 5 और 8 की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने सत्र 2025–26 के लिए कक्षाएं 3, 5 एवं 8 की शीतकालीन स्कूल परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:49 PM IST

Himachal Board: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए शीतकालीन विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है. इस कार्यक्रम के तहत कक्षाएं 3, 5 और 8 की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर 2025 तक चलेंगी.

परीक्षा का समय प्रातः 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा. बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ छात्रों को सुबह 9:45 बजे वितरित की जाएँगी ताकि वे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आवश्यक विवरण भर सकें और प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़ सकें. परीक्षा आधिकारिक रूप से सुबह 10:00 बजे शुरू होगी.

कक्षा 8 के छात्रों के लिए कुछ विषयों के प्रश्नपत्र स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से तैयार किए जाएँगे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके. इसके अलावा कला, गृह विज्ञान, संगीत, कृषि और उर्दू जैसे विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ (प्रैक्टिकल्स) भी निर्धारित की गई हैं. इन परीक्षाओं का आयोजन संबंधित विद्यालयों में निर्धारित तिथियों के अनुसार किया जाएगा.

HPBOSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर आदि का उपयोग या ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियमों के उल्लंघन पर बोर्ड द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बोर्ड ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी और समय-सारणी के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर पूर्ण डेट शीट डाउनलोड करें. HPBOSE ने यह भी कहा है कि सभी स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि परीक्षाएँ शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हों, ताकि विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सके.

