Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:08 PM IST

8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ

PSEB 8th Class Results: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਪਨੀਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਪਨੀਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਪਨੀਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਪਨੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਪਨੀਤ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ''ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

