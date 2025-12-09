Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3034524
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshEducation

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ!, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ CM ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ!, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ CM ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

Punjabi University Patiala News: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੇਕ-ਬਿਲ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇfallbackਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

Punjabi University PatialaMulti-crore fraudpunjabi news

Trending news

Gold rate today
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
Kisan samman nidhi
ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ Update
Sukhjinder Singh Randhawa
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟਿਸ
Punjabi University Patiala
ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ CM ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
Hoshiarpur
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! DSP ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
RBI Latest Circular
1, 2, 5, 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
10 coin
RBI ਨੇ ₹10 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ Update! ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
bathinda news
ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ
Guru Gochar 2026
2026 ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ
america tarriffs
Trump ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!