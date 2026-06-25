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ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ; NCERT ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

Emergency Chapter 9 Class News: ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ (NCERT) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 25, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:20 AM IST
ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ; NCERT ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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