Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Education
  • /NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। NTA ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 16, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:51 PM IST
NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NEET UG 2026 Re Exam1 min ago
2
Tarn Taran Viral video Case10 min ago
3
Maur Bomb Blast Case Hearing50 min ago
4
Shambhu Railway Blast Case1 hr ago
5
Bhagwant Mann statement on Akal Takht decision1 hr ago