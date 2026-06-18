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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ PO ਅਤੇ LIC/GIC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

Punjab Government Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ/ਜੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2026 ਹੈ। ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:33 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ PO ਅਤੇ LIC/GIC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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