Punjab School December 2025 Holidays: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ; ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Punjab School December 2025 Holidays: ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Trending Photos
Punjab School December 2025 Holidays: ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 25 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tarn Taran News: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ), 13 ਦਸੰਬਰ (ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ), 14 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ), 21 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ), 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਵਸ, 25 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਸੰਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New rules from December 1: ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ