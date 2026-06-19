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ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE-NEET ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ

Mohali Meritorious School JEE NEET Camp: ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 28 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:30 AM IST
ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE-NEET ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ 'ਚ JEE-NEET ਲਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ
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