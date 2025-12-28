Advertisement
UGC NET ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

UGC NET Admit Card: UGC NET ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ugcnet.nta.ac.in ਤੋਂ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਤੁਰੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

Dec 28, 2025, 05:31 PM IST

UGC NET 2025 Admit Card: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ UGC NET ਦਸੰਬਰ 2025 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ugcnet.nta.ac.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ UGC NET ਦਸੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ—
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ: ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NTA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

UGC NET ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ
-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ugcnet.nta.ac.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
-ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ UGC NET ਦਸੰਬਰ 2025 ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
-ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।
-ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
-ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

