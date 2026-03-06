Advertisement
UPSC CSE Result 2025 ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਿਜਲਟ ਡਾਊਨਲੋਡ

UPSC Result 2025: UPSC ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ CSE 2025 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:35 PM IST

UPSC CSE Result 2025 ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਿਜਲਟ ਡਾਊਨਲੋਡ

UPSC CSE Result 2025: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (UPSC CSE) 2025 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ UPSC CSE 2025 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:
-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
-UPSC CSE ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ 2025 ਜਾਂ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਤੁਸੀਂ PDF ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ (Ctrl+F) ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਟੈਸਟ) ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

