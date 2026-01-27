Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshEducation

ਨਵੇਂ UGC Rules 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ

UGC Equity Regulations 2026: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇਕੁਇਟੀ ਸੈੱਲ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:29 AM IST

UGC Equity Regulations 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ UGC ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026 ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ: UGC ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ...

UGC ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਇਕੁਇਟੀ' ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। UGC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2012 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। UGC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ' ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇਕੁਇਟੀ ਸੈੱਲ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

1. ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਨੂੰ 'ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਤਰਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

