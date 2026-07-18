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72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮਾਮੂਟੀ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ; ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਬਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ

National Film Awards News: ਸਾਲ 2024 ਲਈ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:16 PM IST
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮਾਮੂਟੀ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ; ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਬਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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