आलिया ने लगाई लंबी छलांग, अब हॉलीवुड में लगाएंगी ग्लैमर का तड़का

चंडीगढ़- फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स आफिस में काफी कमाई की है. बात अगर इसी फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट की करें तो ये कहना गलत नहीं होगा की आलिया कि एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है.

आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद फैंस उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं. बता दें कि फैंस को खुश करने का आलिया को एक और मौका मिला है. एक्ट्रेस अब ग्लोबल डेब्यू करने जा रही हैं. आलिया भट्ट हॉलीवुड का रुख करने वाली हैं.

आलिया को मिला नया मौका-

वह हार्ट ऑफ स्टोन नामक फिल्म से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म में गैल गैडोट (Gal Gadot) और जेमी डोर्नन (Jamie Dornan) भी हैं.

अंतर्राष्ट्रीय जासूसी थ्रिलर (International Spy Thriller) का डिरेक्टिंग टॉम हार्पर (Top Harper) की और से किया जाएगा और इसे नेटफ्लिक्स और स्काईडांस की तरफ से समर्थित किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर छाई आलिया-

नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) ने इंस्टाग्राम हैंडल पर बड़ी खबर साझा करते हुए लिखा कि, "हमारे दिन की शुरुआत (और चिल्लाते हुए) कि आलिया भट्ट हार्ट ऑफ स्टोन में होने जा रही है."

साथ ही नेटफ्लिक्स ने अपने टवीटर अकांउट पर शेयर करते हुए लिखा कि, “एक्साइटिंग न्यूज: आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में गैल गैडोट और जेमी डॉर्नन के साथ नजर आएंगी !”

Exciting News: Alia Bhatt will star alongside Gal Gadot and Jamie Dornan in their new movie Heart of Stone! pic.twitter.com/n9sp5YEJZS

— Netflix (@netflix) March 8, 2022