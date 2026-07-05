ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ

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Aamir khan Weds Gauri Spratt News: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਗੌਰੀ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਮਿਰ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ "ਆਜ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ" ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ।
ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਮਿਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।" ਪਠਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 192 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਿਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ..."
ਆਮਿਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੁਨੈਦ, ਆਇਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਰ ਲਈ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਮਿਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਗੌਰੀ ਸਪ੍ਰੈਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਮਿਲ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਆਇਰਿਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।