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ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ

Aamir khan Weds Gauri Spratt News: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 05, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:19 PM IST
ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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