ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Kamal R Khan Arrested: 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰ-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕੇਆਰਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਲ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:20 PM IST

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Kamal R Khan Arrested: ਕਮਾਲ ਆਰ. ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਆਰ. ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (45) ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੈਦ (29) ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮਲ ਆਰ. ਖਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਆਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਆਰਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?

ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਸੋਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਲ ਖਾਨ ਨੇ ਵਰਸੋਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਬੈਕਸਾਈਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ, ਗੋਲੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਾਲੰਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਆਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਆਰਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਮਲ ਆਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?

ਕੇਆਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਲ ਆਰ. ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਆਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

