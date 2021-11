Oh No...! शेर के बाड़े में घुस गया शख्स....वायरल हुआ Video

चंडीगढ़- सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग वीडियो खुब वायरल हो रही है. जिसमें एक शख्स अफ्रीकी शेर के बाड़े में कूदने की कोशिश करता हुआ नजर आता है. हालांकि, समय रहते इस शख्स को चिड़ियाघर के स्टाफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

शेरों को देखने और उनकी दहाड़ सुनने के लिए आप चिड़ियाघर तो जाते ही होंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो शेरों को परेशान करने के इरादे से जाते हैं और ऐसे में उनकी जान पर ही बन आती है.

#WATCH | Telangana: A 31-year-old man who went close to an African lion moat area at Nehru Zoological Park in Hyderabad was rescued by the zoo authorities and handed over to police earlier today pic.twitter.com/Xo4G7gL7pN

— ANI (@ANI) November 23, 2021