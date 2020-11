ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਮਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ,ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਵੀ ਹੈ

I’m Punjabi, so I’m biased. But the music is like a form of ‘renewable energy.’ Take a break during the day if you can & let it recharge your batteries. This young lady’s voice has Gigawatts of power.. https://t.co/XjumOaV7eN

— anand mahindra (@anandmahindra) November 24, 2020