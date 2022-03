सिद्धू के हारने पर वायरल हुई Archana, चुप्पी तोड़ते हुए दिया ये रिएक्शन

चंडीगढ़- सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाएं कोई नहीं जानता. अब हाल ही में ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) को लेकर ट्रोल हो रहे नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पुरन सिंह खूब सुर्खियां बटोर रहें हैं.

अर्चना के पास कोई काम नहीं-

‘द कपिल शर्मा शो’ की जज Archana Puran Singh ने अपने और Navjot Singh Sidhu पर बन रहे मीम्स पर अब चुप्पी तोड़ दी है. अर्चना का कहना है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास काम नहीं है.

साथ ही अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापस आते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं रहेगा.

अर्चना पर बन रहे मीमज के बाद उन्होंने कहा कि, “किसी इंसान ने शो छोड़कर राजनीति में जाने का विचार किया, उसे अभी भी शो से जोड़कर देखा जाता है.

अर्चना ने कहा कि मैं राजनीति में कभी नहीं रही हूं. मेरा शो में एक खास रोल है, जिसे मैं अच्छे से निभा रही हूं लेकिन जब भी सिद्धू से जुड़ा कुछ भी होता है मुझ पर मीम्स बनते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है.”

अर्चना करेंगी कोई ओर काम-

बता दें कि अर्चना पूरन सिंह का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि वह हमेशा ‘द कपिल शर्मा’ शो की जज बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि, “सोशल मीडिया पर लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ यही काम है, इसके इलावा और कोई काम नहीं है, अगर सिद्धू वापस आएगा तो मैं कुछ और करूंगी.” हालांकि अर्चना पूरन सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी शो को जज किया है.

पहले मीम्स किए थे रीट्वीट

पहले अर्चना ने मीम्स पर अलग रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था कि, “नवजोत पर बने मजेदार मीम्स उन्होंने रीट्वीट किए हैं. मुझे सभी जोक्स पसंद आए जैसे कि दूसरी बार उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा, पहली बार उन्होंने अर्चना पूरन सिंह से अपनी सीट हारी थी. मुझे हर तरह के ह्यूमर पसंद हैं. मैं इन सभी जोक्स को हल्के में लेती हूं.”

Navjot Singh Sidhu loses his Seat second time... First was to Archana Puran Singh pic.twitter.com/U8Q1QyGIsj

— M M (@mee2wee__) March 10, 2022