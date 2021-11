Aryan Khan Case : जांच टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े किए गए 'Down', मंत्री नवाब मालिक बोले- ये शुरुआत है

नई दिल्ली : मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रही टीम को अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लीड नहीं करेंगे. अब इस मामले की जांच एनसीबी की मुंबई टीम के बजाय केंद्रीय टीम करेगी.इस मामले में समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था.

इस समेत 5 मामलों की जांच के लिए NCB के डायरेक्टर जनरल ने स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) बना दी है. SIT का नेतृत्व NCB के ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (DDG) संजय सिंह करेंगे.

इधर केस से वानखेड़े को हटाने की खबरों के बाद DDG ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया गया है. समीर वानखेड़े समेत उनकी टीम के सभी अधिकारी अब भी इन मामलों से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब वे आईपीएस संजय सिंह के निर्देशों का पालन करेंगे. वे ऑपरेशंस विंग की जांच टीम को असिस्ट करेंगे.

कोर्ट से हटाने की गुजारिश

समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे केस से हटाया नहीं गया है. मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट से मामले की जांच केंद्रीय टीम को सौंपने की मांग की थी. इसलिए जांच केंद्रीय टीम को सौंपी गई है. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, समीर वानखेड़े पर लगातार ज़ुबानी हमले शुरू कर दिए थे.

उन्होंने वानखेड़े पर आर्यन मामले में फर्जी गिरफ्तारी कर वसूली में शामिल होने और गलत जाति प्रमाणपत्र देकर सरकारी नौकरी हासिल करने तक के आरोप लगाए हैं. ड्रग्स मामले की जांच केंद्रीय टीम को सौंपे जाने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया-समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 5 मामलों की जांच से हटाया गया है. ऐसे कुल 26 मामले हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए. यह तो अभी शुरुआत है. पूरा सिस्टम साफ करना जरूरी है और ये हम यह करेंगे.

Sameer Wankhede removed from 5 cases including the Aryan Khan case.

There are 26 cases in all that need to be probed.

This is just the beginning... a lot more has to be done to clean this system and we will do it.

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 5, 2021