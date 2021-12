शहनाज के डांस पर सिद्धांत के दोस्त का शर्मनाक बयान, फैंस ने सुनाई खरीखोटी

चंडीगढ़- शहनाज गिल को एक बार फिर मुस्कुराते हुए देख उनके फैंस काफी खुश नजर आएं. दरअसल उन्होंने 26 दिसंबर को फिल्म प्रोड्यूसर और सेलिब्रिटी मैनेजर कौशल जोशी की सगाई में शिरकत की. कौशल जोशी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड व आर्टिस्ट मैनेजर हीना के साथ सगाई की थी.

पार्टी में शहनाज खुब ठुमके लगाती नजर आई. फैंस की खुशी का ठिकाना अपनी चहेती एक्ट्रेस को देख था ही नहीं. इस वीडियो में शहनाज खुलकर हंसती और डांस करती दिखी.

शहनाज को एक बार फिर यूं चहकता देख उनके फैंस काफी खुश हुए. शहनाज गिल का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया.

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon

Kya baat

kya baat..…. #Newworld

— Asim Riaz (@imrealasim) December 27, 2021