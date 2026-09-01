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ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਆਹ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Badshah Isha Rikhi Divorce: ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:09 PM IST
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਆਹ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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