Bhole Oye Bhole 2 teaser launch: ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Bhole Oye Bhole ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 22, 2026, 09:23 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ 2’ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

Bhole Oye Bhole 2 teaser launch(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ): ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ 2’ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ 2’ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

Bhole Oye Bhole 2 teaser launchPunjabi Moviepunjabi entertainment news

