‘Kapil Sharma Show’ को लेकर फिर हुआ बड़ा खुलासा, मेकर्स ने लिया ये फैसला

चंडीगढ़- मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते ही हैं. जब से ‘द कश्मीर फाइल्स’ रिलीज हुई है, तब से कपिल शर्मा का नाम फिल्म से जोड़ा जा रहा है. हाल ही में ये खबर तक सामने आई थी कि उनका शो बहुत जल्द बंद होने वाला है, जिससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है.

नहीं होगा शो बंद-

शो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि, “इन शो के ऑफ एयर होने की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. शो अचानक से बंद नहीं हो रहा है, और इस पर प्लग खींचने की कोई योजना नहीं है.

हम हमेशा की तरह शूटिंग कर रहे हैं. वास्तव में, शूटिंग अप्रैल के अंत तक की गई है.” हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ब्रेक नहीं होगा. शो जून में एक छोटा ब्रेक ले सकता है, जब कपिल अपने दौरे के लिए यूएस (US) और कनाडा (Canada) की यात्रा करेंगे.

कपिल लेगें सीजन ब्रेक-

सूत्र ने आगे कहा कि, "हम एपिसोड का एक बैंक बनाने पर काम कर रहे हैं, जो तब प्रसारित होगा जब कलाकार जून में एक महीने के लिए दौरे पर होंगे. शो उस समय के आसपास एक छोटा ब्रेक ले सकता है क्योंकि कपिल सीजन के बीच छोटे ब्रेक लेना पसंद करते हैं. लेकिन उस मोर्चे पर अभी कुछ भी ठोस नहीं है."

पहले भी कपिल बने थे चर्चा का विषय-

बता दें कि इससे पहले भी कपिल अपने ट्वीटस को लेकर काफी चर्चा में थे. जिसका जिक्र उन्होंने ओटीटी प्लेटफोर्म (OTT Platform) शो ‘ आई एम नॉट डन येट’(I am Not Done Yet) में भी किया था. इसके बाद कपिल ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर लगातार विवादों में रहे. हालांकि एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने इस विवाद के उपर बयान दिया था, जिसे कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था.

