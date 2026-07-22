/Bigg Boss 20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

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Bigg Boss 20: ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ, "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਥੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, "2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ। ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨ ਪਟੇਲ, ਅਰਬਾਜ਼ ਪਟੇਲ, ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ, ਸਾਂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਧੀਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਰੁਰੂ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸਟਰ ਫੈਜ਼ੂ ਅਤੇ ਭਵਿਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੋਅ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।