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Bigg Boss 20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

Bigg Boss 20 Announcement: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:08 PM IST
Bigg Boss 20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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