आलिया भट्ट ने शेयर की बच्ची की तस्वीर, लोगों ने कहा

Bollywood Actress Alia Bhatt shares pic of baby: जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट की बेटी और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट हाल ही में मां बनीं हैं. बता दें कि अभिनेत्री ने रणबीर कपूर के साथ 6 नवंबर 2022 को अपनी बेटी के जन्म की घोषणा दुनिया के सामने की थी.

आपको बता दें कि आलिया और रणबीर ने कुछ समय के बाद अपनी बेटी के नाम की घोषणा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिये की थी लेकिन कपल ने अपने फैंस के सामने अबतक अपनी बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया हैं. हालांकि अब एक्ट्रेस ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बच्चे की तस्वीर शेयर की है जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं 'क्या ये बेबी राहा है'?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शेयर की बेबी की खूबसूरत तस्वीर

बता दें कि आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटी बच्ची की फोटो शेयर की हैं जिसे देखकर फैंस काफी उत्सुक नज़र आ रहे है. अभिनेत्री द्वारा शेयर की गयी तस्वीर में एक क्यूट बच्ची पिंक कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. हालांकि इन तस्वीरों के ज़रिये एक्ट्रेस ने एक बेबी ब्रांड को प्रमोट किया है.

तस्वीरों को शेयर करने के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा है कि 'नन्हे बच्चों के लिए पेश है नेचर इंस्पायर्ड क्लोद्स एड-ए-मम्मा बेबीवियर, सबसे मुलायम कपड़ों से बना है, पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है और आपके नन्हे-मुन्ने के लिए सेफ है'.

जानें क्या रहा फैंस का रिएक्शन?

इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड और खुश नज़र आ रहे हैं और अभिनेत्री आलिया भट्ट से बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या ये तस्वीर उनकी बेटी राहा की है. एक फैन ने कमेंट कर के पूछा कि 'ये आपकी बेटी राहा है क्या?', तो वहीं एक और ने लिखा कि 'सबने सोचा ये राहा है!'

