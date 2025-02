ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ!

Complaint Filed Against Ranveer Allahabadia: ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਪੂਰਵ ਮਖੀਜਾ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੰਬਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ?"

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ। "Would you rather watch your parents have sex for the rest of your life — or would you join in once and stop it forever?"

ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ

ਨੀਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ' ਨੂੰ 'ਵਿਗਾੜ' ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਧਾਰਨ, ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਬੋਰਿੰਗ, ਬੋਰਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

