CORONA : ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ,ਸਹਿਵਾਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ

ਦਿੱਲੀ : (COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ,ਗਾਇਕ,ਅਦਾਕਾਰ,ਡਾਕਟਰ,ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ

ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Am here again to request you all to stay at home and help stop the spread of coved-19. While staying home find out ways to keep urself occupied and this will help you in keeping your positivity. #StayHomeStaySafe #gharbaithoindia #yoyohoneysingh pic.twitter.com/oI5xis09dl

