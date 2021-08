Bigg Boss OTT : शरारा गर्ल से भिड़े Pratik Sehajpal, झल्लाकर दिव्या से कहा-नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार

नई दिल्ली : टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफार्म वूट पर स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी करण जौहर कर रहे हैं. Bigg Boss OTT के पहले दिन ही प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) , शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) से भिड़ गए.

दरअसल शमिता शेट्टी इस बार ओटीटी का हिस्सा बनी हैं और उन्होंने प्रतीक सहजपाल को नकार कर अपने कनेक्शन को तौर पर राकेश बापट को चुना था. ये बात शायद प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) को खटक गई.

शरारा गर्ल शमिता शेट्टी ने प्रतीक को कोरियन बताया था, हालांकि इसके पीछे उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन प्रतीक ने इसे ताने के तौर पर ले लिया और तभी से दोनों के बीच अनबन है.

दरअसल शमिता और दिव्या को किचन का काम दिया गया था. इसी दौरान प्रतीक सहजपाल की दिव्या अग्रवाल से भी बहस हो गई. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें ड्यूटी नहीं दी जाती, तब तक वे अपने काम खुद करेंगे. हालांकि दिव्या को लगा कि प्रतीक अपने लिए अलग से खाना बनाने के लिए 'एक्स्ट्रा राशन' का उपयोग करेंगे और इसके लिए सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी. इस बीच दिव्या प्रतीक पर गैस चूल्हे को पकड़ने के लिए चिल्लाई.

Khaane pe chhidi #PratikSehajpal aur #ShamitaShetty ke beech mein jung. Who do you think was right?

Watch their fight live on the #BiggBossOTT 24x7 live channel on #VootSelect.#ItnaOTT #BBOtt24x7 #BiggBossOTTVootSelect #Rubina #SidNaaz pic.twitter.com/y3SVbmAE5F

— Voot Select (@VootSelect) August 9, 2021