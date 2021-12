दीपिका की इस हरकत से 83 पर हुई थू-थू, ट्विटर पर #Boycott83 ट्रेंड..लोग कर रहे ऐसे कमेंट्स

चंडीगढ़- रणवीर सिंह की नई फिल्म 83 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट और फिल्म प्रेमियों के लिए फिल्म 83 किसी सौगात से कम है.

रणवीर सिंह की फिल्म 83 रिलीज होते ही उनकी पत्नी दीपिका की वजह से पचड़े में पड़ गई हैं. फिल्ं रिलीज के बाद ट्वीटर पर #Boycott83 का हल्ला मच गया हैं.

कई लोगों ने इस फिल्म को न देखने की अपील की हैं. फिल्म को Boycott करने की मांग एक नहीं बल्कि कई वजह से हो रही हैं.

दरअसल दीपिका के JNU के छात्रों के समर्थन में पहुंचने के बाद से ही उनके प्रति लोगों की नाराजगी अक्सर देखी गई हैं. लोग इस फिल्म को न देखने को इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि दीपिका ने टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया था.

Look how #RanveerSingh and other bollywood fake stars were doing party with these ISI agents of pakistan.#BoycottBollywood #Boycott83 #Boycott83TheFilm #83TheFilm https://t.co/K1VLOfVZnX

— Sanskari आत्मनिर्भर Launda (@verysanskari) December 23, 2021