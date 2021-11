गुस्से में आई गोपी बहू, शमिता को लताड़ा....खुब लगाई फटकार !

चंडीगढ़- बिग बॉस 15 के एपिसोड में, तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देवोलीना भट्टाचार्जी, रश्मि देसाई और अभिजीत बिचुकले घर में प्रवेश करने से पहले प्रेस से बात करते नजर आएंगे.बातचीत के दौरान, देवोलीना ने टिप्पणी की हैं कि शमिता शेट्टी की पहचान उनकी बहन शिल्पा शेट्टी की वजह से है.

देवोलीना, रश्मि और अभिजीत को घर में घुसने से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब देते देखा गया. एक पत्रकार ने देवोलीना से पूछा, "देवोलीना जब घोषणा की गई थी, तो शमिता की प्रतिक्रिया थी, 'वह कौन है?" देवोलीना ने जवाब दिया, "हम दोनो को अगर एक साथ खड़े कर दोगे तो मेरी पहचान व्यक्तिगत रूप से आपको दिखी,

उनकी पहचान उनकी बहन के डेटाबेस से वह देखेंगे (अगर हम दोनों एक साथ खड़े होंगे तो मेरी पहचान अलग होगी लेकिन उसकी पहचान उसकी बहन की वजह से होगी)

देवोलीना को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि विशाल कोटियन "बदतमीज़ (असभ्य)" हैं और "अगर जो मुझसे उलझेंगे तो मैं उसे सीधा कर दूंगी।" रविवार को देवोलीना ने ये भी ट्वीट किया, 'सच कड़वा होता है और चोट पहुंचा सकता है

Truth is bitter & can hurt. But can’t be changed.Dont ask or push hard if you are afraid of getting the answer unfiltered. Peace. #devoleenainbb15 #DevoleenaBhattacharjee #devolians #devosquad #FactsMatter

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) November 21, 2021