हिमाचल की सैर पर निकले धर्मेंद्र और सनी देओल, पहाड़ों में बिता रहे सुकून के पल

चंडीगढ़- देओल परिवार का पहाड़ों के साथ हमेशा से ही खास लगाव रहा है. सनी देओल हिमाचल की खूबसूरत वादियों से इतना लगाव रखते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता हैं वो पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं.

गुरदासपुर से सांसद व बॉलीवुड अभिनेता सन्नी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को हिमाचल प्रदेश की सैर करवाई. जिसका वीडियो धमेंद्र ने ट्विटर में भी शेयर किया.

My darling son , took me for a loving trip to our beautiful HimachalA lovely holiday pic.twitter.com/VsK7sKe3rz

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 21, 2021