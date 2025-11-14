Advertisement
ਹੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ

Dharmendra: ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਈਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦਿਲਗੀ" ਲਗਭਗ 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਈਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Nov 14, 2025

ਹੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ

Dharmendra: 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀ-ਮੈਨ ਦੇ ਫੇਮ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਧਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਸ਼ ਸੀ।

ਜਿਸ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਈਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਈਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦਿਲਗੀ" ਲਗਭਗ 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਈਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਰੱਈਆ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 338 ਗੀਤ ਗਾਏ। ਸੁਰੱਈਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸੁਰੱਈਆ ਅਤੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਈਆ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ। 1963 ਵਿੱਚ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

