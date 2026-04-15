ਧੁਰੰਧਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ: ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ₹3000 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3179562
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Entertainment

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:17 PM IST

Trending Photos

Dhurandhar Box Office Collection: ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਧੁਰੰਧਰ ਅਤੇ ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਯੋਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਧੁਰੰਧਰ 2: ਦ ਰਿਵੈਂਜ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ₹1,700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Dhurandharbox office collectionEntertainment News

