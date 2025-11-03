ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

Diljit Dosanjh Faces Racist comment: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Diljit Dosanjh Faces Racist comment: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕਨਸਰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
