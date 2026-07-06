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ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'Satluj', ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ

Diljit Dosanjh Satluj OTT Controversy: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 06, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:15 PM IST
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'Satluj', ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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