बुरी फंसी बच्चन बहू ऐश्वर्या, समन मिलने के बाद ईडी के सवालों का करेंगी सामना

चंडीगढ़- बॉलीवुड के बच्चन खानदान की बहु एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सवालों के घेरे में फंसती जा रही हैं. अब हाल ही में ( Aishwarya Rai Bachchan) को लेकर एब बड़ी खबर सामने आई है.

पनामा पेपर्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन किया है. ईडी के दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन को पेश होना है.

Enforcement Directorate summons Aishwarya Rai Bachchan in a case being investigated by the agency: Sources

— ANI (@ANI) December 20, 2021